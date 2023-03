Nocturne / Nuit du Modèle à Poils Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Nocturne / Nuit du Modèle à Poils Musée d’histoire naturelle de Lille, 16 mars 2023, Lille. Nocturne / Nuit du Modèle à Poils Jeudi 16 mars, 18h00 Musée d’histoire naturelle de Lille Sans réservation Pendant que nos modèles poseront sans broncher, Marion Vandenbroucke, illustratrice professionnelle et dessinatrice animalière, sillonnera les allées du Musée pour vous conseiller et partager son expérience.

Munissez-vous de vos carnets, cahiers, calepins, crayons…

Infos pratiques Le jeudi 16 mars

De 18h à 22h

Pour les amateurs de dessin

Gratuit

Sans réservations —– ⚠️ INFO / ?é?????????? ????????????? ????????????? ⚠️

Suite à un problème informatique, nous ne sommes plus en mesure de prendre en compte les réservations des ateliers, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Pour les visiteurs ayant d’ores et déjà réservé leur venue, votre billet est toujours valable : il vous suffira de le présenter le jour même. Pour les personnes qui n’auraient pas encore réservé, nous vous remercions de vous présenter à l’accueil du Musée le jour même de la nocturne! —— Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T18:00:00+01:00 – 2023-03-16T22:00:00+01:00

2023-03-16T18:00:00+01:00 – 2023-03-16T22:00:00+01:00 © PT – MHNL / Ville de Lille

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille

Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Nocturne / Nuit du Modèle à Poils Musée d’histoire naturelle de Lille 2023-03-16 was last modified: by Nocturne / Nuit du Modèle à Poils Musée d’histoire naturelle de Lille Musée d'histoire naturelle de Lille 16 mars 2023 lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille

Lille Nord