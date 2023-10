Cet évènement est passé Rencontre expo / Un œil dans les coulisses Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Rencontre expo / Un œil dans les coulisses Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 12 mars 2023, Lille. Rencontre expo / Un œil dans les coulisses 12 mars – 11 juin, les dimanches Musée d’histoire naturelle de Lille Sans réservations Venez rencontrer les chargés de collection du Musée pour découvrir les métiers de la conservation du patrimoine. Au cœur de l’exposition « Bien conservés ! 200 ans de collections », vous pourrez échanger librement avec ceux qui travaillent habituellement dans les réserves. Infos pratiques

Les dimanches 12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin, de 15h à 18h

Salle d’exposition temporaire

Pour tous

Tarif : droits d’entrée

Sans réservation

Nous vous remercions de prévoir le paiement par chèque, chèque vacances ou espèces. Le paiement par carte bancaire ne sera pas possible en raison d’un problème informatique. Veuillez nous en excuser. Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

