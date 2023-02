Ateliers peinture pour ados et adultes Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Ateliers peinture pour ados et adultes 12 mars – 11 juin, les dimanches Musée d'histoire naturelle de Lille

Sur réservation (nombre de places limitées). Inscriptions à la séance sur la billetterie en ligne.

Les dimanches 12 mars, 9 avril, 21 mai, 11 juin, de 10h à 12h30 Musée d'histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Initiez-vous à la peinture naturaliste en profitant des conseils d’un professionnel passionné, Vincent Gavériaux. Vous apprendrez à maîtriser les techniques de la peinture acrylique en partageant sa pratique de l’illustration. Chaque séance est indépendante et sera l’occasion de découvrir une espèce de notre faune locale.

Un atelier ouvert à tous les niveaux confondus. Les débutants sont les bienvenus ! Infos pratiques : Les dimanches 12 mars, 9 avril, 21 mai, 11 juin, de 10h à 12h30

Dès 14 ans

Tarifs : 12€/personne(entrée du Musée comprise et matériel compris)

Réservation en ligne : Cliquez ici

À régler à l’accueil/billetterie le jour de l’atelier.

