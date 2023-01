Les Vacances d’hiver / Le Musée entre Arts et Sciences Musée d’histoire naturelle de Lille, 11 février 2023, Lille.

Les Vacances d’hiver / Le Musée entre Arts et Sciences 11 – 24 février Musée d’histoire naturelle de Lille

L’art et la science ont en commun de questionner le monde par l’observation et l’expérimentation, tout comme le Musée à travers ses collections et ses objets exposés !

Musée d'histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

Viens découvrir le Musée sous ces 2 facettes lors des activites concoctées pendant les vacances !

Crée ton diorama : la savane / atelier artistique

Les lundis 13 & 20 février, de 14h30 à 16h

Atelier à partir de 7 ans

Tarifs : 6€ (entrées du Musée comprises)

Sais-tu que certaines vitrines du Musée sont des dioramas ? Un diorama est un décor reconstituant le milieu de vie des animaux, comme le cerf et la biche dans la forêt ! Lors de cet atelier, tu pourras créer ton propre diorama en modèle réduit, en créant ton paysage et en choisissant tes animaux !

N’oublie pas d’amener une boite à chaussure !

Deviens illustrateur animalier ! / atelier artistique

Les mercredis 15 & 22 février, de 14h30 à 16h30

Atelier duo adulte/enfant (de 7 à 12 ans)

Tarifs : 6€/duo (+3€/personne supplémentaire) (entrées du Musée comprises)

Pour représenter le plus fidèlement possible le vivant, il faut une dose d’art, une dose de sciences et une dose d’observation ! Mets-toi dans la peau d’un illustra-teur animalier avec Vincent Gavériaux en réalisant une planche d’identification de coccinelles !

Musique et Sciences / Les petits labos du Musée

Les jeudis 16 & 23 février, de 14h30 à 16h

Atelier duo adulte/enfant (de 7 à 12 ans)

Tarifs : 6€/duo (+3€/personne supplémentaire)

(entrées du Musée comprises)

Qu’est-ce que le son ? Comment il se crée et se propage ? Quelle est la différence entre un bruit et une note de musique ? Découvre-le à travers diverses petites expériences. Crée ensuite ton propre instrument de musique et continue à expérimenter à la maison !

Observe et dessine ! / atelier artistique

Les vendredis 17 & 24 février, de 10h30 à 11h30

Atelier duo adulte/enfant (de 3 à 6 ans)

Tarifs : 6€/duo (+3€/personne supplémentaire) (entrées du Musée comprises)

Qui porte des plumes, des poils ou encore des écailles ? Observe les animaux, puis, accompagné de Marion Vandenbroucke, réalise ton carnet d’observation scientifique à la craie grasse, au crayon, ou au feutre !

Utopie préhistorique – Initiation à la danse hip hop

Le samedi 11 février, de 10h à 12h

Atelier pour les enfants de 7 à 11 ans (accompagnateurs bienvenus !)

Tarifs : Gratuit – Sur inscription par mail : flow@mairie-lille.fr

Si les dinosaures avaient pu parler et penser comme les humains, auraient-ils pu prévoir leur extinction ?

Dans le cadre du festival Hip Open Dance, Santiago Codon Gras, chorégraphe & danseur hip hop, vous proposera un atelier d’initiation de danse hip hop. L’occasion également de découvrir sa prochaine création à mi-chemin entre la danse et le théâtre, mettant en scène des dinosaures témoins d’un monde qui change …

Pour tous !

Visite olfactive

Les lundis 13 et 20 février, de 10h30 à 11h30

Visite guidée pour tous

Tarifs : 2€ + droits d’entrée

Eveillez vos sens et redécouvrez les collections grâce à cette visite olfactive inédite ! Un parcours interactif qui questionnera votre imaginaire, fera appel à votre mémoire pour voir, ou plutôt sentir, le Musée d’histoire naturelle autrement.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T10:00:00+01:00

2023-02-24T11:30:00+01:00

(c) LV – MHNL / Ville de Lille