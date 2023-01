Rencontre Sciences & Techniques par Gwenael Delhumeau Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Rencontre Sciences & Techniques par Gwenael Delhumeau
Samedi 4 février, 15h00
Musée d'histoire naturelle de Lille
François Hennebique et la construction en béton armé: les ressorts d'un matériau-monde, par Gwenael Delhumeau

03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) François Hennebique (1842-1921) apparaît comme l’une des figures emblématiques de l’histoire du béton armé, celle autrement dit d’un système de production mondialisé qui, en phase avec celui des ciments et des métaux, voit s’imposer en quelques années, à l’orée du 20ème siècle, une sorte de matériau-monde, à la fois matriciel et global. Le Musée conserve dans ses réserves une série de maquettes pédagogiques qui illustre cet édifiant processus. Une belle occasion de les présenter au grand public !

