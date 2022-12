Nocturne à la lampe torche ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Nocturne à la lampe torche ! Musée d’histoire naturelle de Lille, 28 janvier 2023, Lille. Nocturne à la lampe torche ! Samedi 28 janvier 2023, 18h00 Musée d’histoire naturelle de Lille

Réservations recommandées – Achat sur la billetterie en ligne

À vos lampes torches ! Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Profitez de l’hiver et de ses lumières sombres pour visiter le Musée autrement. Muni de votre lampe torche ou à la lueur de votre téléphone portable, (re)découvrez les spécimens et autres objets du Musée exposés dans les galeries du Musée. Etonnements garantis !

—

Pour tous

Tarifs : 5€ / 3.5€ / gratuit

Réservations recommandées / Achat sur la billetterie en ligne (mhn.lille.fr) / Infos au 03.28.55.30.82

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T18:00:00+01:00

2023-01-28T22:00:00+01:00 ©JS – DICOM / Ville de Lille

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Lille-Centre Ville Lille Age maximum 99 lieuville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Departement Nord

Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Nocturne à la lampe torche ! Musée d’histoire naturelle de Lille 2023-01-28 was last modified: by Nocturne à la lampe torche ! Musée d’histoire naturelle de Lille Musée d'histoire naturelle de Lille 28 janvier 2023 lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille

Lille Nord