Rencontre artistique avec Guillaume Lepoix Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Rencontre artistique avec Guillaume Lepoix Musée d’histoire naturelle de Lille, 21 janvier 2023, Lille. Rencontre artistique avec Guillaume Lepoix Samedi 21 janvier 2023, 15h00 Musée d’histoire naturelle de Lille

Sans réservations, dans la limite de places disponibles

Venez rencontrer l’artiste de la « Cabane de ferrailleur » Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Artiste plasticien, Guillaume Lepoix aborde les notions de sciences, de mythes et de paysage comme matière à explorer et s’efforce de développer sa recherche en résonance avec les enjeux écologiques et artistiques contemporains. Présent au sein de l’espace Géologie du Musée avec son œuvre monumentale, Cabane de ferrailleur, cet artiste vous présentera sa démarche.

Infos Pratiques :

– Amphithéâtre Charlotte Ruderman-Dehorne

– Pour tous

– Gratuit

– Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T15:00:00+01:00

2023-01-21T16:30:00+01:00 ©LV – MHN / Ville de Lille

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Lille-Centre Ville Lille Age maximum 99 lieuville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Departement Nord

Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Rencontre artistique avec Guillaume Lepoix Musée d’histoire naturelle de Lille 2023-01-21 was last modified: by Rencontre artistique avec Guillaume Lepoix Musée d’histoire naturelle de Lille Musée d'histoire naturelle de Lille 21 janvier 2023 lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille

Lille Nord