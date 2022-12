Rencontre naturaliste, notre région en hiver avec Vincent Gavériaux Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Rencontre naturaliste, notre région en hiver avec Vincent Gavériaux Musée d’histoire naturelle de Lille, 8 janvier 2023, Lille. Rencontre naturaliste, notre région en hiver avec Vincent Gavériaux Dimanche 8 janvier 2023, 16h00 Musée d’histoire naturelle de Lille Que peut-on observer dans notre région au fil des saisons ? Quel est cet oiseau que j’ai vu dans mon jardin ? C’est lors de cette rencontre que vous le découvrirez ! Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Vincent Gavériaux, illustrateur et photographe naturaliste de métier, vous fait partager la vie de la faune locale, des insectes aux grands mammifères. Découvrez la biodiversité de notre région à travers une projection de ses photographies qu’il commentera avec humour et passion, appuyée d’un tas d’anecdotes cueillies sur le terrain !

2023-01-08T16:00:00+01:00

2023-01-08T17:00:00+01:00 (c) Vincent Gavériaux

