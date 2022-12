Atelier / Crée ton Diorama : Le Jurassique Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Atelier / Crée ton Diorama : Le Jurassique Musée d’histoire naturelle de Lille, 4 janvier 2023, Lille. Atelier / Crée ton Diorama : Le Jurassique Mercredi 4 janvier 2023, 10h30 Musée d’histoire naturelle de Lille

Réservations recommandées – Achat sur la billetterie en ligne

Découvre notre nouvel atelier insolite ! Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Un diorama ? C’est un décor reconstituant le milieu de vie de certains animaux que tu peux voir au Musée, comme le cerf et la biche dans la forêt ! Lors de cet atelier, tu pourras créer ton diorama en modèle réduit, en créant ton paysage et en choisissant tes animaux !

—

Atelier à partir de 7 ans

Tarifs : 6€ (entrées du Musée comprises)

Sur réservation (places limitées)

Achat sur la billetterie en ligne (mhn.lille.fr) RUBRIQUE : VACANCES DE FIN D’ANNEE

Infos au 03.28.55.30.82

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-04T10:30:00+01:00

2023-01-04T12:00:00+01:00 ©LV – MHN / Ville de Lille

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Lille-Centre Ville Lille Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Departement Nord

Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Atelier / Crée ton Diorama : Le Jurassique Musée d’histoire naturelle de Lille 2023-01-04 was last modified: by Atelier / Crée ton Diorama : Le Jurassique Musée d’histoire naturelle de Lille Musée d'histoire naturelle de Lille 4 janvier 2023 lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille

Lille Nord