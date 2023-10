Anniversaire des musées lillois au Musée d’histoire naturelle ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 17 décembre 2022, Lille.

Incontournables de la vie artistique et culturelle de notre territoire, les musées lillois ne cessent de surprendre par la richesse de leurs collections, par l’originalité de leurs expositions, et par la diversité de leur programmation, toujours au plus proche des publics. Cette fin d’année festive est l’occasion idéale de les célébrer ! Le weekend du 17 et 18 décembre, premier weekend des vacances scolaires, sera gratuit dans les trois musées de Ville.

Le 17 sera aussi le top départ d’une chasse aux trésors inédite proposées aux jeunes Lilloises et Lillois jusqu’à 12 ans. Les équipes des musées ont préparé une série d’énigmes, recueillie dans un livret-jeu disponible dans chacun des musées, pour guider les chasseurs de trésors en herbe de collections en collections, à travers la ville. Les billets inclus dans le livret offrent une place gratuite pour l’accompagnant, à échanger directement à la billetterie.

Ces anniversaires coordonnés sont aussi une invitation à découvrir ou redécouvrir la magie de ces lieux qui émerveillent petits et grands depuis tant d’années ainsi que les nombreuses activités et ateliers programmés dans le cadre des vacances de Noël : « Les vacances au Musée » au Musée d’histoire naturelle, le « Musée amusant » au Palais des Beaux-Arts et le « Destination Musée » du Musée de l’Hospice Comtesse, qui ré-ouvre le premier étage de ces collections le 17/12.

Retrouvez le détail de la programmation sur les sites des musées et sur culture.lille.fr.

Musée d'histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

