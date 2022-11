Papillonne, Papillon ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Papillonne, Papillon ! Musée d’histoire naturelle de Lille, 7 décembre 2022, Lille. Papillonne, Papillon ! Mercredi 7 décembre, 17h30 Musée d’histoire naturelle de Lille

Gratuit – avec réservation

Figure baroque de l’inconstance et de la fantaisie, le papillon a toujours inspiré poètes et compositeurs. Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Figure baroque de l’inconstance et de la fantaisie, le papillon a toujours inspiré poètes et compositeurs. Papillonnant au gré de la curiosité, ce concert nous emmènera à la découverte du thème du papillon dans la musique des 17e et 18e siècles, tout en faisant écho aux collections du Musée… En partenariat avec le Plan Musique, Danse et Théâtre de la ville de Lille et le Conservatoire de Lille. Projet porté par la Concert d’Astrée et financé par la DRAC. —

Pour tous

Gratuit – Réservations recommandées sur la billetterie en ligne (mhn.lille.fr) / Infos au 03.28.55.30.82

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T17:30:00+01:00

2022-12-07T19:00:00+01:00 (C) Lucie Crapez

