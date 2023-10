Visite du quartier / De la faculté des sciences au Musée d’Histoire Naturelle Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 12 novembre 2022, Lille.

Visite du quartier / De la faculté des sciences au Musée d’Histoire Naturelle 12 et 26 novembre 2022 Musée d’histoire naturelle de Lille

Découvrez l’évolution du bâtiment et de ses collections lors d’une visite guidée du Musée, puis arpentez le quartier latin, accompagné d’un guide Ville d’art et d’histoire, pour découvrir le patrimoine scientifique de la Ville de Lille.

En partenariat avec le service Ville d’Art et d’Histoire de la Ville de Lille

—

Pour tous

Gratuit

Sur réservation (nombre de places limitées), sur la billetterie en ligne (mhn.lille.fr)

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites?fbclid=IwAR3f0KswX2FXLrlS_KtDPj92mNSyp6DivpOfdiHPHfxhFoM0lK3pXs9WK60 »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T14:30:00+01:00 – 2022-11-12T16:30:00+01:00

2022-11-26T14:30:00+01:00 – 2022-11-26T16:30:00+01:00

(C) LV – MHNL / Ville de Lille