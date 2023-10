Cet évènement est passé COMPLET / Halloween au Musée ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord COMPLET / Halloween au Musée ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 31 octobre 2022, Lille. COMPLET / Halloween au Musée ! Lundi 31 octobre 2022, 19h00 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation Avant que les créatures de la pleine Lune sortent de leurs cachettes pour venir vous déranger… Venez déguisés au Musée ! Oserez-vous passer les portes du Musée d’histoire naturelle et faire face à ses mystérieux visiteurs ? Esprits, araignées, squelettes et autres personnages étranges, rendez-vous au Musée une fois la nuit tombée pour une expérience qui vous donnera des frissons ! Informations et frissons :

Gratuit & pour tous !

Sur réservation, par créneau d’1 heure (5 créneaux)

L’évènement est complet sur la billetterie en ligne. Des places seront disponibles à l’accueil du Musée le jour de l’évènement. Ouverture de la billetterie le 17 octobre

(mhn.lille.fr) / Infos au 03.28.55.30.82 En partenariat avec les Têtes Brulées Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites?fbclid=IwAR3f0KswX2FXLrlS_KtDPj92mNSyp6DivpOfdiHPHfxhFoM0lK3pXs9WK60 »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T19:00:00+01:00 – 2022-10-31T23:59:00+01:00

