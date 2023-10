Le Musée fête ses 200 ans ! / Fête d’anniversaire Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 22 octobre 2022, Lille.

Le Musée fête ses 200 ans ! / Fête d’anniversaire Samedi 22 octobre 2022, 15h00 Musée d’histoire naturelle de Lille

Quoi de mieux pour célébrer un anniversaire que d’organiser une fête ? Pour cette occasion, le Musée vous ouvre ses portes et vous prépare tout un programme !

Dès 15h : arpente les coulisses du Musée à travers l’exposition Bien conservés ! ; enfile ta blouse, réalise un moulage de fossile et repars avec ta propre griffe de mégalosaure ; souffle les bougies du Musée à l’occasion de notre goûter.

A partir de 18h, le Musée se prépare pour une nocturne exceptionnelle et l’anniversaire se fête en musique ! Quand on a 200 ans, on se maintient en forme avec Fanfaérobic (18h > 20h) et on se met à la page avec les Djs Guilman b2b Camposs (20h > 22h) sur les sons tropicool, disco zone et proto zouk !

D’autres surprises se mêleront aux objets exposés pour une soirée à 200 à l’heure ! … et tu peux venir déguisé !

Infos Pratiques :

– Samedi 22 octobre, de 15h à 22h (en continu)

– Pour tous

– Gratuit toute la journée – Sans réservation (dans la limite des places disponibles)

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T15:00:00+02:00 – 2022-10-22T22:00:00+02:00

(c) LV – MHNL / Ville de Lille