Exposition / « Bien conservés ! 200 ans de collections » 21 octobre 2022 – 3 septembre 2023 Musée d’histoire naturelle de Lille

Plongés dans les coulisses du Musée grâce à une scénographie immersive, vous aurez la sensation de déambuler dans les réserves et découvrirez des objets et spécimens, pour certains encore jamais dévoilés, issus des 4 fonds conservés : Zoologie, Géologie, Ethnographie, Sciences et Techniques.

Comment s’organisent les réserves ? Comment conserver et entretenir les collections ? Au fil du cheminement dans ces réserves fictives, la scénographie mettra en valeur l’histoire du Musée et la vie des collections en coulisses.

L’exposition Bien conservés ! est réalisée grâce au soutien de l’entreprise Provost

Infos Pratiques :

– Exposition visible du 21 octobre 2022 au 4 septembre 2023

– Salle d’exposition temporaire

– Pour tous

– Tarifs : droits d’entrée

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T09:30:00+02:00 – 2022-10-21T17:00:00+02:00

2023-09-03T10:00:00+02:00 – 2023-09-03T18:00:00+02:00

(c) Studio Corpus