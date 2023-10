Cet évènement est passé Fête de la Science 2022 au Musée d’Histoire Naturelle Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Fête de la Science 2022 au Musée d’Histoire Naturelle Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 15 octobre 2022, Lille. Fête de la Science 2022 au Musée d’Histoire Naturelle 15 et 16 octobre 2022 Musée d’histoire naturelle de Lille Venez à la rencontre de celles et ceux qui font la recherche en suivant ce parcours scientifique composé d’ateliers ludiques et pédagogiques. Profitez-en pour dialoguer avec les chercheurs sur des sujets de recherche ayant un fort impact sociétal. Au programme au MHN les 15 & 16 octobre :

Des ateliers : « L’Homme d’hier… si différent d’aujourd’hui ? » / INRAP

« A la recherche du pollueur… » / EGID (UMR 8199/1283)

« Aérosols, nuages, climat : vus d’en haut et vus d’en bas » / LOA (UMR 8516)

« Le CO2 pour les végétaux ? A consommer avec modération ! » / LASIRe (UMR 8516)

« Depuis quand le climat a-t-il le bourdon ? » / EEP (UMR 8198)

« Déjouez les biais cognitifs pour sauver la planète ! » / SCALab (UMR 9193) Des rencontres : Conférence Plongée dans les grands fonds, par Monique Seyler (LOG) Samedi 15 octobre de 11h à 12h / à partir de 11 ans « Durant l’été 2019, l’équipe scientifique de la campagne SMARTIES, composée de chercheurs de différentes spécialités et de plusieurs instituts de recherche du monde, a réalisé à une exploration du fond de l’Atlantique. À bord du Nautile, sous-marin capable de descendre à 6000 mètres de profondeur, cette équipe a pu collecter des échantillons de roches, photographier et filmer en hautes résolutions le plancher océanique et cartographier les structures tectoniques et magmatiques. Monique Seyler (maître de conférences émérite à l’Université de Lille et chercheur au sein du LOG) a participé à cette exploration. Elle nous racontera cette plongée dans les grands fonds. » Rencontre avec Thomas Panaget Dimanche 16 octobre, à partir de 13h Venez rencontrer Thomas Panaget, doctorant lillois dont le sujet de recherche a été illustré en BD ! La Fête de la Science 2022 est un événement national se déroulant cette année du 7 au 17 octobre. A cette occasion, le Musée sera GRATUIT durant toute la période.

Découvrez le parcours scientifique proposé par l’Université de Lille dans la métropole lilloise : à la Halle aux sucres s 8 & 9 octobre, et au Musée d’histoire naturelle de Lille, les 15 & 16 octobre. Ce parcours s’inscrit dans le Festival des sciences de l’Université de Lille.

Un temps dédié au public scolaire est organisé au Musée les 13 & 14 octobre, de 9h à 17h (Infos – Résas : reservation-mhnl@mairie-lille.fr – 03.28.55.30.82) Plus d’infos sur la Fête de la Science : www.sciencesinfusent.univ-lille.fr/actualites/detail-actualite/fete-de-la-science-edition-2022 Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« link »: « mailto:reservation-mhnl@mairie-lille.fr »}, {« link »: « http://www.sciencesinfusent.univ-lille.fr/actualites/detail-actualite/fete-de-la-science-edition-2022 »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T13:00:00+02:00 – 2022-10-15T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Ville Lille Departement Nord

