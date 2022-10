Atelier Peinture pour ados & adultes Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Un atelier ouvert à tous les niveaux confondus. Les débutants sont les bienvenus ! Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Les dimanches 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 8 janvier, 12 février, de 10h à 12h30

Initiez-vous à la peinture naturaliste en profitant des conseils d’un professionnel passionné, Vincent Gavériaux. Vous apprendrez à maîtriser les techniques de la peinture acrylique en partageant sa pratique de l’illustration. Chaque séance est indépendante et sera l’occasion de découvrir une espèce de notre faune locale. ??

Tarifs : 12€/personne (entrée du Musée comprise et matériel compris)

Sur réservation, billetterie en ligne (mhn.lille.fr) / Infos au 03.28.55.30.82

