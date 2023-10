Les journées européennes du patrimoine au MHN Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 17 septembre 2022, Lille.

Les journées européennes du patrimoine au MHN 17 et 18 septembre 2022 Musée d’histoire naturelle de Lille Entrée gratuite pour le Musée, sans réservation

Réservations de la visite guidée sur jep.lille.fr

Venez admirer la richesse des collections conservées et préservées au Musée, explorer ses allées pour (re)découvrir son architecture, mais aussi les œuvres de Madeleine Aimée (illustratrice scientifique du XXe siècle), ou faire la rencontre de notre drôle de vedette : le Blob !

Pour les plus curieux, la blob’Mobile sera de sortie, ainsi que nos médiateurs qui seront présents pour répondre à vos questions. Participez également en famille à une conférence évoquant le comportement des animaux et leurs rapports avec les autres, le samedi à 15h (à partir de 10 ans) ou à notre visite guidée « La biodiversité d’hier et d’aujourd’hui » nous sensibilisant aux enjeux de la protection et de l’équilibre de notre planète.

Enfin, les âmes d’artistes, petites ou grandes, pourront s’exprimer le dimanche à travers une grande fresque participative.

Programme détaillé :

Visite libre du Musée (collections permanentes et installations UTOPIA) / Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 18h / Gratuit, sans réservation

Visite guidée « La biodiversité d’hier et d’aujourd’hui » / Dimanche 18 septembre, de 10h30 à 11h30 / Gratuit, réservation sur jep.lille.fr

De la biodiversité du passé à celle d’aujourd’hui, cette visite guidée propose une sensibilisation aux enjeux de la protection et de l’équilibre de notre planète. Une thématique plus que d’actualité !

Médiation et Blob’Mobile / Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h30 à 17h30 / Gratuit, sans réservation

Envie d’en savoir plus sur la thématique Utopia et les collections du Musée ? Nos guides seront présents pour vous renseigner et vous étonner !

Curieux de découvrir le blob ? Une installation mobile vous permettra de l’observer de très près, grâce à une loupe binoculaire et un microscope !

Les petites conférences : « Et si les animaux écrivaient ? » par Vinciane Despret / Samedi 17 septembre, 15h / Gratuit, sans réservation ( à partir de 10 ans)

Les singes savent-ils vraiment singer ? À quoi s’intéressent les rats dans les expériences ? Pourquoi dit-on que les vaches ne font rien ? Lors de cette conférence, Vinciane Despret remettra en cause nos idées reçues sur ce que font, veulent et même « pensent » les animaux…

Atelier créatif et participatif / Dessine ton objet préféré du Musée / Dimanche 18 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h / Gratuit, en accès libre sans réservation

Quelle partie du musée d’histoire naturelle t’as le plus marqué ? Quel est ton objet du musée préféré ? Fais le nous découvrir à travers cet atelier participatif. A l’aide de peinture, chacun pourra contribuer à une grande fresque sur papier. Objets, animaux, ou encore fossiles, laisse libre cours à ton imagination et contribue à ce beau projet ! »

INFOS PRATIQUES

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 18h

Pour tous

Entrée gratuite pour le Musée, sans réservation

Réservations de la visite guidée sur jep.lille.fr (ouverture des résas prochainement)

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « link », « value »: « http://jep.lille.fr »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:00:00+02:00 – 2022-09-17T18:00:00+02:00

2022-09-18T10:00:00+02:00 – 2022-09-18T18:00:00+02:00

MHNL (c) AG _ DICOM – Ville de Lille