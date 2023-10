UTOPIA / Rencontre autour de l’entomologie par Claire Villemant Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 4 juin 2022, Lille.

UTOPIA / Rencontre autour de l’entomologie par Claire Villemant Samedi 4 juin 2022, 16h00 Musée d’histoire naturelle de Lille Sans réservation

Venez rencontrer Claire Villemant et découvrir cette discipline qui étudie les insectes. Entomologiste confirmée et globetrotteuse, elle parcourt le Monde pour recenser de nouveaux insectes. Grâce à ses recherches notamment et à sa collaboration avec les Yeux d’Argos, le projet Zooscope a d’ailleurs pu voir le jour…

Samedi 4 juin, à 16h / Amphithéâtre

Pour tous

Gratuit – Sans réservation

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:00:00+02:00 – 2022-06-04T17:00:00+02:00

©Laurine Vandoolaeghe – MHN / Ville de Lille