Nord UTOPIA / The Growth Potential par Hadrien Tequi Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 14 mai 2022, Lille. UTOPIA / The Growth Potential par Hadrien Tequi 14 mai – 25 juillet 2022 Musée d’histoire naturelle de Lille Réservations conseillées pour l’entrée du Musée. Réservez votre visite sur le site de la billetterie en ligne. En mai 1973, Marie Harris de Garland au Texas découvre ce qui ressemble à une mousse jaunâtre dans son jardin. Malgré tous ses efforts, elle ne parvient pas à se débarrasser de cet intrus et ce dernier continue son expansion jusqu’à disparaître mystérieusement.

L'histoire fait le tour du pays et attise la curiosité, notamment celle du corps scientifique. Un surnom circule pour décrire cette forme de vie alors inconnue : le blob En partant de ce fait divers ainsi que de différentes expériences menées sur le blob au cours des années, l'installation d'Hadrien Tequi, artiste contemporain, invite le spectateur à découvrir cette forme de vie unique ! Musée d'histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000

