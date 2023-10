Utopia au Musée ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 14 mai 2022, Lille.

Utopia au Musée ! 14 mai – 2 octobre 2022 Musée d’histoire naturelle de Lille Réservations conseillées pour l’entrée dans le Musée. Achat sur le site de la billetterie en ligne.

Prenez conscience de manière sensible et collaborative, des différentes perceptions qui existent dans la Nature, et ainsi voir le Monde à travers le regard d’animaux, avec le Zooscope.

Faites également la connaissance du Blob, cet être vivant unicellulaire, ni animal, ni végétal, ni champignon, appartenant à la famille des amibes, élevé au Musée, observé par Hadrien Tequi, artiste contemporain et faisant preuve d’une forme d’intelligence inattendue…

Découvrez une exposition-dossier mettant à l’honneur le travail de représentation scientifique des espèces d’arbres disparues, avec notamment la découverte des travaux d’illustration de Madeleine Aimé.

Rencontres, nocturnes et ateliers viendront également illustrer ces thématiques et vous permettront de réfléchir autrement à demain, et envisager un Monde où l’humain se réconcilie avec le vivant.

Musée d'histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

