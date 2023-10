Un blob au Musée – Episode 2 Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 2 avril 2022, Lille.

A l’occasion du projet « Derrière le blob la recherche » mené par le CNRS, le musée, partenaire du projet, organise un temps fort les samedi 2 et dimanche 3 avril.

Rencontrez en avant-première le blob et apprenez-en plus sur la démarche scientifique aux côtés de Daniel Hennequin, chercheur CNRS à l’Université de Lille. En continu de 14h30 à 17h30, venez échanger sur la démarche scientifique et découvrir aux travers d’illusions que vos sens ne sont pas infaillibles.

Derrière le blob la recherche – Le projet de sciences participatives du CNRS

Porté par le CNRS et sous la conduite de l’éthologue Audrey Dussutour, « Derrière le blob, la recherche » est un projet de sciences participatives rassemblant 15 000 volontaires qui deviendront pendant quelques mois acteurs de la recherche scientifique. Ce dernier fait suite à un premier projet participatif intitulé « Elève ton blob » qui avait mobilisé 2 000 établissements scolaires partout en France.

Pour en savoir plus sur ce projet :

Le but de ce projet est d’étudier les répercussions du changement climatique sur la biodiversité et les écosystèmes. Les participants qui se sont inscrits à l’automne viendront chercher leurs kits de blobs au musée du samedi 26 mars au dimanche 3 avril (pour les inscrits de la métropole lilloise). En respectant un protocole bien précis, ils pourront étudier le comportement du blob face à différentes vagues de chaleur. Les données seront ensuite récoltées et nourriront la recherche.

Qui est Daniel Hennequin ?

Daniel Hennequin, est physicien, chercheur CNRS à l’Université de Lille au sein du laboratoire PhLAM (UMR CNRS 8523). Il a contribué à monter une équipe spécialisée dans la physique atomique.

Son travail porte sur des atomes qu’il refroidit avec des lasers afin d’étudier leur comportement. Ces atomes froids ont d’ores et déjà permis d’augmenter considérablement notre compréhension du monde quantique et d’envisager des applications, comme l’ordinateur quantique. Ils nous aident aussi à comprendre ce qui se passe dans des endroits inaccessibles, comme le cœur des étoiles.

Il met son expertise au service d’actions de popularisation des sciences en créant la série de vidéos » Kezako » et en participant à des émissions radio dont « Ramène ta Science » sur France Bleu Nord.

Un événement réalisé en collaboration avec l’Université de Lille, le CNRS et la saison UTOPIA de lille3000.

