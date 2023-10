Cet évènement est passé Biomimétisme, quels enjeux pour la ville de demain ? Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Biomimétisme, quels enjeux pour la ville de demain ? Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 3 mars 2022, Lille. Biomimétisme, quels enjeux pour la ville de demain ? Jeudi 3 mars 2022, 18h00 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation (nombre de places limitées). Inscriptions à la séance. Comment s’inspirer de la nature et des organismes du vivant pour construire la ville de demain ? Comment le biomimétisme peut-il s’appliquer aux domaines de l’architecture et de l’urbanisme ? Station V by Vilogia, en partenariat avec le Musée d’Histoire Naturelle de Lille et le Ceebios, vous invitent à relever ces défis techniques autour d’une table ronde composée de différents experts. Infos

Limité à 50 personnes en présentiel

Retransmis en live

Intervenants Marie Darul, Chargée de déploiement du biomimétisme en région Hauts-de-France, Ceebios Laure Frémeaux, Manager biodiversité, référente biomimétisme, Elan Fabien Laserre, Responsable Innovation Technique, Vilogia Musée d'histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

