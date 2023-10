Rencontres Cité Philo / « Autobiographie d’un poulpe » Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 6 novembre 2021, Lille.

Rencontres Cité Philo / « Autobiographie d’un poulpe » Samedi 6 novembre 2021, 14h00 Musée d’histoire naturelle de Lille Sans réservation (dans la limite des places disponibles)

présentée par Vinciane Despret, philosophe des sciences, professeure à l’Université de Liège et à l’ULB

Connaissez-vous la poésie vibratoire des araignées ? l’architecture sacrée des wombats ? les aphorismes éphémères des poulpes ? Bienvenue dans la “thérolinguistique”, une discipline scientifique majeure du IIIe millénaire qui étudie les histoires que les animaux ne cessent d’écrire et de raconter. En laissant libre cours à une imagination débordante, Vinciane Despret nous plonge au cœur de débats scientifiques passionnants qu’elle situe dans un futur indéterminé. En brouillant les pistes entre science et fiction, elle crée un trouble fascinant : et si, effectivement, les araignées nous interpellaient pour faire cesser le brouhaha de nos machines ? Et si les constructions des wombats témoignaient d’une cosmologie accueillante, offrant ainsi une formidable leçon de convivialité ? Et si les poulpes, adeptes de la métempsychose, se désespéraient de ne plus pouvoir se réincarner du fait de la surpêche et de la pollution des océans ? Par cette étonnante expérience de pensée, Vinciane Despret pratique un décentrement salutaire ouvrant la voie à d’autres manières d’être humain sur terre…

En collaboration avec avec cité philo

Vinciane Despret, philosophe des sciences, professeure à l’Université de Liège et à l’ULB , a récemment publié : Autobiographie d’un poulpe (Actes Sud, 2021) ; Habiter en oiseau (Actes Sud, 2019) ; Le Chez-soi des animaux (Actes Sud, 2017)

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « link », « value »: « https://pba-lille.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

