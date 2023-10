Cet évènement est passé Soirée ciné / « Le dernier loup » Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Soirée ciné / « Le dernier loup » Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 22 octobre 2021, Lille. Soirée ciné / « Le dernier loup » Vendredi 22 octobre 2021, 20h00 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation (nombre de places limité) : reservation-mhnl@mairie-lille.fr et renseignements au 03.28.55.30.82 Prolongez l’exposition Ni Méchant Ni Gentil ! avec la projection du film « Le dernier loup » réalisé par Jean-Jacques Annaud et embarquez pour un voyage dans les Steppes de Mongolie, accompagnés de 25 loups… Cette œuvre du 7ème art qui ne vous laissera pas indifférent !

En partenariat avec les Rencontres Audiovisuelles Le 22 octobre 2021, de 20h à 22h

A partir de 12ans

3€/personne

Amphithéâtre Charlotte Ruderman-Dehorne Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « link », « value »: « https://pba-lille.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-22T20:00:00+02:00 – 2021-10-22T22:00:00+02:00

