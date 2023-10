Cet évènement est passé Fête de la Science 2021 / au Musée d’histoire naturelle Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Fête de la Science 2021 / au Musée d’histoire naturelle Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 9 octobre 2021, Lille. Fête de la Science 2021 / au Musée d’histoire naturelle 9 et 10 octobre 2021 Musée d’histoire naturelle de Lille Réservations conseillées pour l’entrée du Musée Pour les 30 ans de la Fête de la Science, venez rencontrer les chercheurs de l’Université de Lille pour un parcours scientifique au musée. La découverte de l’autre et de l’ailleurs ; la lumière au théâtre ; la découverte d’une espèce ; mesurer l’émotion … seront autant de sujets actuels à découvrir en vous mettant dans la peau d’un chercheur lors d’ateliers scientifiques, ludiques et pédagogiques. Au programme les 9 et 10 octobre au Musée : « Vis ma vie de scientifique » par le CIIL – Centre d’Infection et d’Immunité de Lille « Grand zoom sur les émotions : quand la pratique devient ludique ! » par le SCALab – Sciences Cognitives et Sciences Affectives « La lumière au théâtre : un déclencheur d’émotions ! » par le CEAC – Centre d’Étude des Arts Contemporains (uniquement proposé au public scolaire) « Les antibios font de la résistance ! » par INFINITE – Institut de Recherche Translationnelle sur l’Inflammation

« A la découverte de l’autre et de l’ailleurs » – par ALITHILA -Analyses Littéraires et Histoire de la Langue /et IRHIS – Institut de Recherches Historiques du Septentrion « Espèce de… Mais qu’est-ce qu’une espèce ? » par EEP – Évolution, Écologie et Paléontologie La junkfood « Et si manger mieux ne rimait pas forcément avec régime ? » RID-AGE – Facteurs de risques et déterminants moléculaires des maladies liées au vieillissement – (uniquement proposé au grand public) En collaboration avec l’Université de Lille / Ateliers animées par des chercheurs de l’Université de Lille. — La Fête de la Science 2021 est un événement national se déroulant cette année du 1er au 11 octobre. Découvrez le parcours scientifique proposé par l’Université de Lille dans la métropole lilloise : au Relais Nature du Parc de la Deûle à Santes, du 2 au 5 octobre, et au Musée d’histoire naturelle de Lille, du 7 au 10 octobre. A cette occasion, le Musée sera GRATUIT du 1er au 11 octobre.

(Un temps dédié au public scolaire est organisé au Musée les 7 et 8 octobre, de 9h à 17h (Infos – Résas : reservation-mhnl@mairie-lille.fr – 03.28.55.30.82) Retrouvez la programmation ici : https://bit.ly/3jSSW8u Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « link », « value »: « https://pba-lille.tickeasy.com/fr-FR/accueil-sites »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:00:00+02:00 – 2021-10-09T18:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Ville Lille Departement Nord

