Rencontre avec Mathias Friman, auteur et illustrateur jeunesse Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 22 septembre 2021, Lille.

Rencontre avec Mathias Friman, auteur et illustrateur jeunesse Mercredi 22 septembre 2021, 17h00 Musée d’histoire naturelle de Lille Sans réservations, dans la limite de places disponibles

Le Musée d’histoire naturelle lance un cycle de conférences, ouvert à toutes et tous, qui trouvera sa place dans l’ancien amphithéâtre de l’aile Gosselet : la salle Charlotte Ruderman-Dehorne. Venez découvrir et partager les connaissances de professionnels d’histoire naturelle autour des collections et thématiques du musée.

Mathias Friman vous parlera de son métier d’auteur et d’illustrateur jeunesse, et vous présentera tout particulièrement de ses albums à l’effigie du loup : D’un grand loup rouge et Une histoire de loup !

En partenariat avec le Plan Lecture, réseau des bibliothèques de la Ville de Lille

Informations pratiques

Mercredi 22 septembre, à 17h (durée 1 heure)

Tout public

Gratuit

Sans réservations (dans la limite des places disponibles)

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T17:00:00+02:00 – 2021-09-22T18:00:00+02:00

2021-09-22T17:00:00+02:00 – 2021-09-22T18:00:00+02:00

© LH – MHNL / Ville de LIlle