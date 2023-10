Les Journées européennes du Patrimoine au MHN Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 18 septembre 2021, Lille.

Les Journées européennes du Patrimoine au MHN 18 et 19 septembre 2021 Musée d’histoire naturelle de Lille Entrée libre pour la visite du Musée / Animations sur réservations

Seul ou en famille, venez profiter de la belle architecture du musée, fin XIXème siècle et vous attarder devant les collections ! Nos médiateurs seront là pour vous répondre !

Envie d’aller plus loin dans vos connaissances sur le Musée ? Participez aux ateliers, visites et autres surprise, concoctés pour petits et grands !

Au programme :

Visite libre du Musée

Gratuit et sans réservations

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 10h à 18h

Visite guidée de l’exposition Ni Méchant Ni gentil !

Découvrez notre exposition temporaire ayant pour thème le loup et dédiée aux enfants âgés de 3 à 7 ans, à travers les explications de nos guides.

Dimanche 19 septembre, de 10h30 à 11h30 / Gratuit – sur réservation

Rencontre avec Sofiane Chalal, chorégraphe et danseur hip-hop

Au mois de juillet 2021, le chorégraphe de la Cie Chaabane est venu en résidence au Musée pendant une semaine, accompagné de danseurs professionnels et amateurs. A l’issue de cette résidence, les artistes emmenaient le public (re)découvrir le Musée, son histoire et ses collections, à travers une visite-dansée rythmée par leurs pas et leurs mouvements, et captée en vidéo : « Dance History X ».

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Sofiane nous raconte son expérience au Musée à travers une rencontre-performance, qui sera elle aussi tout en mouvement, mais également tout en images grâce à la diffusion vidéo inédite de la Visite Dansée du Musée d’histoire naturelle de Lille.

En collaboration avec le FLOW- Ville de Lille, le service Ville d’Art d’histoire de la Ville de Lille et le Ministère de la Culture

Samedi 18 septembre, à 16h30

Ateliers

Participe au nouveau décor de la salle d’atelier !

Le musée invite les petits et grands à participer au nouveau décor de la salle d’atelier, inspiré de celui de la nouvelle entrée du musée et des fougères du Carbonifère…

Chacun pourra découper une jolie forme végétale qui sera installée sur un des murs de cette salle. Une à une, elles viendront habiller cet espace du musée bien connu des visiteurs.

En partenariat avec le CAPV

Samedi 18 septembre, de 10h à 16h / en continu, sans réservation

Amuse-toi avec la façade du musée !

Amuse-toi à reconstituer la nouvelle façade du musée, en replaçant sa nouvelle entrée et ses fenêtres au bon endroit ! Il ne manque plus qu’un beau ciel bleu, des arbres et le tour est joué ! L’occasion de partager un bon moment en famille.

En partenariat avec Ville d’art et d’Histoire

Atelier Duo adulte/enfant (3 à 6 ans)

Dimanche 19 septembre, de 10h30 à 11h30 / sur réservation (places limitées)

Construis le musée en maquette !

Le musée a fait sa mue. Partagez un moment en famille et fabriquez votre propre maquette du musée. L’occasion aussi de découvrir ses nouveaux espaces !

En partenariat avec Ville d’art et d’Histoire

Atelier Duo adulte/enfant (7 à 12 ans)

Dimanche 19 septembre, de 14h30 à 16h / sur réservation (places limitées)

Mapping

La collection Sciences et Techniques du Musée sous les projecteurs, grâce au mapping réalisé sur le thème «Patrimoine pour tous, patrimoine ferroviaire».

En partenariat avec les Rencontres audiovisuelles et la Direction du Patrimoine de la Ville de Lille

Samedi 18 & Dimanche 19 septembre, de 10h30 à 18h

Médiation

Envie d’en savoir plus sur les espaces du Musée ? Nos guides seront présents pour vous renseigner et vous étonner sur les secrets du Musée et sur l’exposition «Ni méchant Ni gentil !».

Samedi 18 & Dimanche 19 septembre, de 10h30 à 18h

Et aussi : HOLOMUSEIO, le musée des hologrammes

Découvrez Holomuseio : des collections scientifiques et patrimoniales de l’Université de Lille et du MHNL sous une forme inédite… l’hologramme !

En partenariat avec l’Université de Lille

Du 15 septembre au 11 octobre

Entrée gratuite pour le Musée, sans réservation

Réservations des animations et ateliers sur jep.lille.fr (ouverture des résas prochainement)

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 10h à 18h

Pour tous / Gratuit

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

2021-09-18T10:00:00+02:00 – 2021-09-18T18:00:00+02:00

2021-09-19T10:00:00+02:00 – 2021-09-19T18:00:00+02:00

