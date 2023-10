Conférence Zoologie : de la taxidermie à la sculpture Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 13 juin 2021, Lille.

Conférence Zoologie : de la taxidermie à la sculpture Dimanche 13 juin 2021, 16h00 Musée d’histoire naturelle de Lille Pas de réservations

« Quand on regarde le vivant, il est très prétentieux d’oser rivaliser avec le miracle de cette beauté… »

Yves Gaumetou, taxidermiste et artiste sculpteur, nous présente ses expériences de taxidermiste pour de grandes structures culturelles, et nous raconte comment il a rejoint l’art subtil de la sculpture tout en préservant sa science de la taxidermie et sa volonté de maîtriser son métier et son art.

Animal, sculpture, formes, volume, vivant… tout un monde à découvrir !

Dimanche 13 juin de 16h à 17h

Pour tous (dans la limite des places disponibles – pas de réservations)

Gratuit

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

