Visites guidées Exposition Ni méchant Ni gentil ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 23 mai 2021, Lille.

Visites guidées Exposition Ni méchant Ni gentil ! 23 mai – 27 juin 2021, les dimanches Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation

Et si le loup n’était ni méchant , ni gentil ? Et si le loup était juste un loup, juste un animal qui fait ce qu’il doit faire pour survivre ?

L’exposition propose de confronter deux mondes : celui de l’imaginaire où le loup est un personnage (qui peut être méchant ou gentil) et celui de la nature où le loup est un animal (qui n’est Ni méchant Ni gentil).

Venez découvrir cette exposition, à travers les explications des guides du Musée.

—-

Les dimanches 23 et 30 mai, 13, 20 et 27 juin, de 10h30 à 11h30

Sur réservation (réservations ouvertes à partir du 17 mai) : cliquez ici

Pour les enfants de 3 à 7 ans accompagnés.

Tarifs : droits d’entrée + 2 €/personne

*tous les dimanches, hormis le 1er dimanche du mois

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.55.30.82 »}, {« type »: « link », « value »: « https://pba-lille.tickeasy.com/fr-FR/accueil?site=2106145405040400023 »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-23T10:30:00+02:00 – 2021-05-23T11:30:00+02:00

2021-06-27T10:30:00+02:00 – 2021-06-27T11:30:00+02:00

(c) Sophie Verger, La problématique du loup