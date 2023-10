Cet évènement est passé Exposition L’animal de tes rêves / DERNIERS JOURS Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Exposition L’animal de tes rêves / DERNIERS JOURS Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 19 mai 2021, Lille. Exposition L’animal de tes rêves / DERNIERS JOURS 19 mai – 5 septembre 2021 Musée d’histoire naturelle de Lille Réservations recommandées Tous les jeunes participants ont été invités à fabriquer leur animal préféré, existant ou disparu. D’autres ont inventé un animal imaginaire, un hybride, une chimère… Fort de ce succès, nous avons collecté une soixantaine de jolies créations, pour lesquelles le choix des techniques et des matériaux étaient libres : dessin, modelage, sculpture, peinture, pâte à sel, mosaïque, couture, légos, bricolage, origami… Tous ont fait preuve de beaucoup de créativité et d’imagination ! Venez découvrir leurs créations ! —-

Exposition visible au sein des collections du Musée

Du mercredi19 mai au dimanche 5 septembre 2021

Tarifs : droits d’entrée

Sur réservation : pour réserver votre visite au musée, cliquez ici Exposition visible :

Le lundi / jeudi / vendredi – de 12h30 à 17h

Le mercredi – 9h30 à 17h

Le samedi / dimanche – de 10h à 18h

Fermeture le mardi

(Ouverture le lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h pour les groupes scolaires) Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet 59800 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « link », « value »: « https://pba-lille.tickeasy.com/fr-FR/accueil?site=2106145405040400023 »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-19T09:30:00+02:00 – 2021-05-19T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet 59800 Lille Ville Lille Departement Nord

