Exposition Ni méchant Ni gentil ! / DERNIERS JOURS ! 19 mai 2021 – 9 janvier 2022 Musée d’histoire naturelle de Lille Sur réservation

Sentimental, en slip ou même végétarien, le loup de la littérature jeunesse est aujourd’hui bien souvent amical et sympathique. Pour autant, la peur du loup féroce et mangeur d’enfants perdure dans l’imaginaire enfantin, entretenue notamment par la transmission des contes anciens.

L’exposition propose de confronter deux mondes : celui de l’imaginaire où le loup est un personnage (qui peut être méchant ou gentil) et celui de la nature où le loup est un animal (qui n’est Ni méchant Ni gentil).

Elle amène le public à s’interroger sur le passage de l’un à l’autre et sur les concepts de gentillesse et de méchanceté appliqués aux animaux.

Avec le soutien de la Métropole Européenne de Lille.

Pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs accompagnants.

Tarifs : 5€ / 3.5€

Sur réservation : pour réserver votre visite au musée, cliquez ici

Exposition visible :

Le lundi / jeudi / vendredi – de 12h30 à 17h

Le mercredi – 9h30 à 17h

Le samedi / dimanche – de 10h à 18h

Fermeture le mardi

(Ouverture le lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h pour les groupes scolaires)

Musée d'histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet 59800 Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-19T09:30:00+02:00 – 2021-05-19T17:00:00+02:00

2022-01-09T10:00:00+01:00 – 2022-01-09T18:00:00+01:00

(c) Studio Corpus – MHN, Ville de Lille