Le musée à la maison : Le printemps ! 23 – 28 mars 2021 Musée d’histoire naturelle de Lille Gratuit

Le Musée à la maison !

Les arbres bourgeonnent et les animaux sortent de l’hiver, rendez-vous toute cette semaine pour être incollable sur notre région au printemps !

Découvrez le programme de la semaine :

Mardi 23 mars, parlons d’abeille et plus précisement d’osm….

Mercredi 24 mars, A vos crayons, apprenez pas à pas à dessiner un Triton alpestre ! Atelier dessin à distance avec Vincent Gavériaux, illustrateur et photographe naturaliste, via Teams (inscription par mail : reservation-mhnl@mairie-lille.fr Voir les conditions sur l’événement de l’atelier !

Vendredi 26, connaissez-vous la différence entre hibernation et hivernation ?

Dimanche 28, découvrez notre région en plein changement pour cette nouvelle saison printanière avec Vincent Gavériaux, illustrateur et photographe naturaliste, via Teams ! Voir les conditions sur l’événement de la rencontre.

Rendez-vous la semaine du 29 mars sur le thème de Pâques !

Musée d'histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

(c)VincentGaveriaux