COMPLET / Evènement festif de fermeture ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 31 octobre 2020, Lille.

COMPLET / Evènement festif de fermeture ! Samedi 31 octobre 2020, 14h00 Musée d’histoire naturelle de Lille GRATUIT, POUR TOUS / Sur réservation : reservation-mhnl@mairie-lille.fr ou par téléphone : 03 28 55 30 82) > (réservation toute la journée de 10h à 19h, par créneau d’1 heure)

Cet événement est désormais complet en réservation !

Le musée est cependant ouvert dès 10h et en accès libre! N’hésitez pas à profiter du musée et des ses animations Mapping dans la matinée!

—–

Mesdames, Messieurs, mes chers enfants.

Entrez dans le monde merveilleux, coloré et … en travaux du musée !

Accompagnés par Mr Loyal, le temps d’un après-midi magique, (re)découvrez les plus grands secrets du musée grâce à nos artistes de cirque, médiateurs et personnages haut en couleurs !

Rencontrez-les et écoutez-les attentivement… on vous promet des sensations de hautes voltiges !

Discutez avec Madame Irma qui dévoilera, grâce à ses talents de voyance, les futurs du musée.

Prenez le temps de défier Monsieur Muscle et son impressionnante collection de rocs pesants et hors du commun.

Dépassez vos peurs pour découvrir de plus près le monde des insectes avec les Supers Entomologistes, ou celui des impressionnants mammifères grâce à notre Montreuse d’Ours.

Échangez avec la Femme Oiseau et découvrez le musée vue du ciel.

Enfin, exprimez-vous sur les murs de libre-expression et laissez-vous transporter dans un kaléidoscope poétique et onirique au gré de 4 petits video mapping au cœur du musée !

A vous de jouer !

Chers visiteurs, remplissez au plus vite votre carte : chaque stand parcouru vous donnera le droit de remplir votre grille pour ainsi, récupérer votre lot en fin de visite !

Impatient ? Réservez vite votre horaire de visite !!

—

GRATUIT, POUR TOUS !

Samedi 31 Octobre 2020

Musée ouvert et gratuit de 10h à 19h

+ Evénement festif de fermeture de 14h à 19h

I / Informations et Réservations par mail : reservation-mhnl@mairie-lille.fr ou par téléphone : 03 28 55 30 82) > (réservation toute la journée de 10h à 19h, par créneau d’1 heure)

— Port du masque obligatoire à partir de 11ans dans l’enceinte de l’établissement et dans un périmètre de 50 mètres autour du musée.

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « email », « value »: « reservation-mhnl@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 55 30 82 »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-31T14:00:00+01:00 – 2020-10-31T19:00:00+01:00

2020-10-31T14:00:00+01:00 – 2020-10-31T19:00:00+01:00

Visuel (c) Studio Corpus