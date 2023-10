Cet évènement est passé Fête de la science : Les animaux et nous ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Fête de la science : Les animaux et nous ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 2 octobre 2020, Lille. Fête de la science : Les animaux et nous ! 2 – 12 octobre 2020 Musée d’histoire naturelle de Lille Entrée gratuite pour tous ! Dans ce cadre, le musée propose une réflexion sur notre relation avec les animaux : pendant toute la durée de la Fête de la Science, votre visite du musée sera ponctuée d’anecdotes qui évoquent nos relations particulières avec certaines espèces.

Savez-vous par exemple pourquoi nous faisons du cheval et non du zèbre ? Ou bien, quel oiseau est appelé « dame blanche » ? De nature curieux ? Les sujets sur la science et de la philosophie vous intéressent ? Venez assister aux Ateliers Philo les 10 & 11 Octobre. Fête de la science du Vendredi 2 au 12 Octobre 2020.

Entrée Gratuite pour tous ! Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-02T09:30:00+02:00 – 2020-10-02T17:00:00+02:00

2020-10-12T09:30:00+02:00 – 2020-10-12T17:00:00+02:00 (c) DR / MHNL – Ville de Lille Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille latitude longitude 50.626398;3.067183

Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/