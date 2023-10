Cet évènement est passé Annulée / Conférence Un pour tous, tous pour un ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Annulée / Conférence Un pour tous, tous pour un !

Dimanche 19 avril 2020, 18h30
Musée d'histoire naturelle de Lille
Lille

Entraide, empathie, culture et bien d'autres capacités que l'on pensait uniquement humaines existent bel et bien dans les sociétés animales. Agatha Liévin-Bazin, docteure en éthologie, vous dévoile les dernières découvertes en la matière chez des animaux divers et variés… auxquels vous n'auriez peut être jamais pensé !

Gratuit pour tous. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre de l'exposition Liaisons vitales – visible jusqu'au 20 avril
En partenariat avec Le nid de pie

Musée d'histoire naturelle de Lille
23 rue Gosselet
Lille 59000

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-04-19T18:30:00+02:00 – 2020-04-19T20:30:00+02:00

