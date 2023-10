Annulé / La Petite Taupe – projections Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 25 mars 2020, Lille.

Annulé / La Petite Taupe – projections Mercredi 25 mars 2020, 09h30 Musée d’histoire naturelle de Lille Gratuit

Le musée étant fermé au public, cet événement est donc annulé, jusqu’à nouvel ordre.

Nous vous remercions de votre compréhension.

—-

Dans le cadre du festival Séries Mania, visitez-le musée avec l’intrépide Taupek, La Petite Taupe de Miler.

Bien curieuse, elle vous entraîne dans ses aventures rocambolesques entourée de ses amis animaux. Remettre une étoile verte dans le ciel, dévier un bulldozer, sauver ses amis… les épisodes de la Petite Taupe traversent le temps et soulèvent des questions atemporelles : les enjeux climatiques, la préservation de la faune et de la flore ou encore l’importance de la solidarité et de l’entraide.

Entrée gratuite du musée !

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-03-25T09:30:00+01:00 – 2020-03-25T17:00:00+01:00

2020-03-25T09:30:00+01:00 – 2020-03-25T17:00:00+01:00

Le film du Préau