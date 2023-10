Cet évènement est passé Ateliers gravure Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Ateliers gravure Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 17 février 2020, Lille. Ateliers gravure 17 et 24 février 2020 Musée d’histoire naturelle de Lille 3€/personne (entrée du musée comprise) Avec vos enfants ou petits-enfants, partagez un moment ensemble autour d’une initiation à la gravure sur linoléum. Petits et grands trouveront leur bonheur en repartant avec leur création et des souvenirs. Informations pratiques de 10h30 à 12h : duo adulte/enfant (9-12 ans)

de 14h30 à 16h : duo adulte/ado (13-16 ans)

Tarif : 3€/personne (entrée du musée comprise)

Renseignements et inscriptions au 03 28 55 30 88 ou auprès de Amandine Dumay : adumay@mairie-lille.fr Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « email », « value »: « adumay@mairie-lille.fr »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-02-17T10:30:00+01:00 – 2020-02-17T12:00:00+01:00

2020-02-24T14:30:00+01:00 – 2020-02-24T16:00:00+01:00 MHNL Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Ville Lille Departement Nord Age min 9 Age max 16 Lieu Ville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille latitude longitude 50.626398;3.067183

Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/