Cet évènement est passé L’amour dure 3 heures au MHNL Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord L’amour dure 3 heures au MHNL Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 14 février 2020, Lille. L’amour dure 3 heures au MHNL Vendredi 14 février 2020, 19h00 Musée d’histoire naturelle de Lille 12€/adulte Vous êtes célibataire ? Pas de Saint-Valentin pour vous ? Laissez pots de glace, films et jeux vidéo à la maison ! Ne restez pas seul.e cette année, passez une « sans-Valentin.e » originale et divertissante au Musée d’histoire naturelle de Lille. Participez à quatre jeux insolites pour une soirée riche en rencontres, clôturée par une collation et une visite libre du musée. Tarif : 12€/adulte Evénement limité à 40 participants. N’attendez pas pour acheter votre place ! Retrait des billets sur place jusqu’au 13 février aux heures d’ouverture du musée. Plus d’infos Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « email », « value »: « vthieffry@mairie-lille.fr »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-02-14T19:00:00+01:00 – 2020-02-14T22:00:00+01:00

2020-02-14T19:00:00+01:00 – 2020-02-14T22:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Ville Lille Departement Nord Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille latitude longitude 50.626398;3.067183

Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/