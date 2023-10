Cet évènement est passé Soirée Pecha Kucha Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Soirée Pecha Kucha Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 5 décembre 2019, Lille. Soirée Pecha Kucha Jeudi 5 décembre 2019, 19h00 Musée d’histoire naturelle de Lille Gratuit. Sans réservation. (6 min 40 top chrono !) L’association PechaKucha Night Lille réunit des créatifs professionnels et des amateurs pour partager et faire découvrir leur passion ou leur savoir-faire sous forme de mini-conférences. Venez découvrir ces idées, oeuvres, ou projets sur des thématiques en lien avec le Musée d’histoire naturelle ! Pour les curieux, pechakucha en japonais veut dire « le bruit de la conversation ». Plus d’infos Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « email », « value »: « contact-mhnl@mairie-lille.fr »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-12-05T19:00:00+01:00 – 2019-12-05T23:00:00+01:00

2019-12-05T19:00:00+01:00 – 2019-12-05T23:00:00+01:00

