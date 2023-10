Relation humain-animal, les capacités que l’animal nous apporte Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 28 novembre 2019, Lille.

Relation humain-animal, les capacités que l’animal nous apporte Jeudi 28 novembre 2019, 18h30 Musée d’histoire naturelle de Lille Gratuit

Pour se nourrir, pour se déplacer, pour se protéger, la relation humain-animal existe depuis des millénaires.

François Beiger, ethologue, zoothérapeute, aborde ce lien sous l’angle du compagnonnage, de la relation positive et plus spécifiquement thérapeutique que l’on appelle la zoothérapie. Il a fondé l’Institut Français de Zoothérapie, organisme de formation et de recherche professionnel.

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « email », « value »: « contact-mhnl@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 55 30 80 »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-28T18:30:00+01:00 – 2019-11-28T20:00:00+01:00

