Comprendre la biodiversité : vrais problèmes et idées fausses.
Dimanche 17 novembre 2019, 18h30
Musée d'histoire naturelle de Lille

Alain Pavé propose une analyse critique novatrice de la biodiversité riche d'exemples concrets souvent surprenants, de l'escargot de Quimper à l'ours pas toujours blanc. L'auteur montre que la prise en compte des réelles menaces qui pèsent sur le vivant demande une compréhension beaucoup plus fine de sa diversité et des mécanismes, évolutifs en particulier, qui la gouvernent et où l'aléatoire joue un rôle déterminant. Il s'agit ici de proposer une refondation du concept de biodiversité. La pensée écologique ne pourra que profiter de ce changement de perspective.

Avec l'intervention d'Alain Pavé, biométricien, professeur émérite de l'université de Lyon.
Conférence de la programmation Citéphilo.

