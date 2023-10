Cet évènement est passé Il était une fois… Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Il était une fois… Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 24 octobre 2019, Lille. Il était une fois… Jeudi 24 octobre 2019, 10h00 Musée d’histoire naturelle de Lille Droits d’entrée du musée (tarif plein : 5€ ; tarif réduit : 3,50€ ; gratuit pour les -12 ans et sur présentation du pass C’art) S’évader, rêver et s’émerveiller par la lecture dans un cadre original ! Entraide, solidarité, partage… Des albums jeunesse autour des thématiques de l’exposition Liaisons vitales seront consultables sur place en famille dans la salle pédagogique du musée (de 9h30 à 12h et de 14h à 17h) Deux séances de lecture pour les 3-6 ans sont programmées le jeudi 24 octobre : une à 10h et une autre à 11h. Renseignements et inscriptions à la séance de lecture au 03 28 55 30 88 ou par mail auprès de Sophie Di Nallo, médiatrice : sdinallo@mairie-lille.fr En partenariat avec le Plan Lecture, réseau des médiathèques de la Ville de Lille. Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 80 http://mhn.lille.fr https://www.facebook.com/mhnlille;http://www.instagram.com/mhnlille/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7892984c-77a9-4e7f-8782-5cec49ba9ecd [{« type »: « email », « value »: « sdinallo@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 55 30 88 »}] Métro : Stations République Beaux-Arts ou Mairie de Lille

V’Lille : Boulevard Louis XIV, JB Lebas ou Angellier

Bus : Stations JB Lebas, Liberté (L1, Ligne 14) ou Jeanne d’Arc (CITL) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-24T10:00:00+02:00 – 2019-10-24T12:00:00+02:00

2019-10-24T10:00:00+02:00 – 2019-10-24T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 23 rue Gosselet Ville Lille Departement Nord Age min 3 Age max 6 Lieu Ville Musée d'histoire naturelle de Lille Lille latitude longitude 50.626398;3.067183

Musée d'histoire naturelle de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/