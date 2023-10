Liaisons Vitales Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 4 octobre 2019, Lille.

Comment vivre ensemble ? Quels modèles de liens observe-t-on dans la nature ?

Non, la nature n’est pas seulement un monde de luttes acharnées, basé sur la compétition et la loi du plusfort. On y trouve aussi de multiples exemples de relations positives entre les êtres vivants : solidarité, entraide, partage, altruisme… Ces comportements naturels nous rappellent les bienfaits du « vivre ensemble ».

L’exposition interroge l’importance de ces collaborations pour la survie : en quoi le fait de s’associer permet de mieux accéder à la nourriture, se protéger des prédateurs, élever les jeunes, apprendre et même se faire plaisir ? Des abeilles aux suricates, des labres netoyeurs aux singes Entelle, venez découvrir tous les avantages de la vie en société et de la coopération entre espèces.

Commissariat : Muriel Lecouvez

Musée d'histoire naturelle de Lille 19 rue de Bruxelles 59000 Lille

