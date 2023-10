Alebrijes au Musée d’Histoire Naturelle Musée d’histoire naturelle de Lille Lille, 23 septembre 2019, Lille.

Alebrijes au Musée d’Histoire Naturelle 23 septembre – 1 décembre 2019 Musée d’histoire naturelle de Lille Hors exposition : Plein : 3,70 € / réduit : 2,60 € / Gratuité – 12 ans et abonnés la C’ART. // En période d’exposition : plein : 5€ / réduit : 3,50€

Suite à l’exposition Curiosidad en partanariat avec le Musée d’Art Popoulaire de Mexico dans le cadre d’Eldorado, certains Alebrijes sont encore présents dans la collection permanente du Musée d’Histoire Naturelle !

Musée d'histoire naturelle de Lille 19 rue de Bruxelles 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France Le Musée d'histoire naturelle de Lille vous propose toute l'année des expositions permanentes, une exposition temporaire ainsi que des ateliers et soirées pour petits et grands, mettant en valeur un patrimoine culturel riche et varié, accessible à tous.

