[EXPOSITION TERMINÉE] Curiosidad, les collections du Musée d’art populaire de Mexico 27 avril – 13 juillet 2019 Musée d’histoire naturelle de Lille Plein : 5€ / Réduit : 3€

Grâce à l’énorme biodiversité que renferme le territoire, le Mexique est un des pays qui regroupe le plus grand nombre de groupes ethniques. En conséquence, chacun de ces groupes a créé sa propre culture et l’ensemble de cette diversité a finalement permis de façonner la merveilleuse culture qui forme la nation mexicaine et fait aussi en sorte que le Mexique soit connu et reconnu pour sa richesse naturelle et culturelle. Cette réalité engendre également une richesse et une grande variété dans l’élaboration d’objets quotidiens, les logements, les vêtements, l’élaboration d’outils et, bien sûr, l’alimentation qui a donné naissance à l’une des gastronomies parmi les plus reconnues et diversifiées du monde. Tout ce « catalogue » de biodiversité devient une véritable source d’inspiration au cours du processus de production d’œuvres et d’objets utilitaires mexicains.

Le Musée d’Art Populaire, en collaboration avec le Musée d’Histoire Naturelle de Lille, présente « Curiosidad », une exposition qui montre un parcours effectué dans le pays tout entier, d’une frontière à l’autre, dans le but d’analyser l’étroite relation entre la nature et la production artisanale.

Par le biais de cette exposition, nous tentons de montrer et de regrouper les trois principales grandes régions et biodiversités du pays : le Nord, le Centre et le Sud/Sud-Est, avec leurs différents groupes ethniques, faune et flore. Nous montrons ces régions ainsi que leur façon d’utiliser leur matière première et les sources d’inspiration environnantes afin de créer et d’élaborer leurs objets artisanaux, partie intégrante du monde où ils vivent et ayant une utilité dans la vie quotidienne.

Commissariat : Walther Boelsterly et Judith Pargamin.

