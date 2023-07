Visite guidée histoire de Rueil Musée d’histoire locale Rueil-Malmaison Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Rueil-Malmaison Visite guidée histoire de Rueil Musée d’histoire locale Rueil-Malmaison, 16 septembre 2023, Rueil-Malmaison. Visite guidée histoire de Rueil 16 et 17 septembre Musée d’histoire locale Sur inscription, sur place, 15 personnes maximum Découvrez l’histoire de la Ville de Rueil-Malmaison, de la préhistoire à nos jours, grâce à la présentation de maquettes, gravures historiques et objets représentatifs de l’activité industrielle de la ville. Musée d’histoire locale Place du 11 Novembre 1918 92500 Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison 92500 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 32 66 50 BUS 144 – BUS 467 – RER A Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00 Christophe Soresto Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison Autres Lieu Musée d'histoire locale Adresse Place du 11 Novembre 1918 92500 Rueil-Malmaison Ville Rueil-Malmaison Departement Hauts-de-Seine Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Musée d'histoire locale Rueil-Malmaison

Musée d'histoire locale Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rueil-malmaison/