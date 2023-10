Visite libre et guidée Musée d’histoire locale Rueil-Malmaison, 13 mai 2023, Rueil-Malmaison.

Visite libre et guidée Samedi 13 mai, 14h00 Musée d’histoire locale Entrée libre, inscription sur place à la visite guidée

Le musée d’Histoire locale sera ouvert de 14h à 20h. Une visite guidée est proposée de 18h30 à 19h30. Au programme, découverte de l’histoire de la Ville de Rueil-Malmaison, l’Egyptomanie et la salle d’exposition Napoléon III.

Musée d’histoire locale Place du 11 novembre 1918 92500 Rueil-Malmaison Rueil-Malmaison 92500 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 32 66 50 http://www.mairie-rueilmalmaison.fr Rueil a une grande et une petite histoire ; c’est cette richesse, originale et souvent insoupçonnée, que nous fait découvrir le Musée d’Histoire locale, installé dans l’ancienne Mairie. Chaque salle rassemble, de façon thématique, les œuvres, les objets et les souvenirs qui constituent la mémoire de Rueil et apportent le plaisir de sa découverte. Vous pourrez notamment y admirer un portrait de Richelieu, et une collection exceptionnelle de 1600 figurines représentant la Grande Armée de Napoléon.

Musee-municipal@mairie-rueilmalmaison.fr Départ de la station RER A, bus 144 ou 467 avec arrêt « Centre-ville »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

©Ville de Rueil