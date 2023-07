Musée d’Histoire Locale de Marchiennes Musée d’histoire locale, place Gambetta, 59870 Marchiennes Marchiennes Catégories d’Évènement: Marchiennes

Nord Musée d’Histoire Locale de Marchiennes Musée d’histoire locale, place Gambetta, 59870 Marchiennes Marchiennes, 16 septembre 2023, Marchiennes. Musée d’Histoire Locale de Marchiennes 16 et 17 septembre Musée d’histoire locale, place Gambetta, 59870 Marchiennes entrée libre Le musée de Marchiennes est installé dans le bâtiment d’honneur qui était l’entrée de l’Abbaye de Marchiennes, sous le porche. Ce musée retrace toute l’histoire de Marchiennes, du mésolithique aux deux guerres mondiales, en passant par l’époque de la création de l’Abbaye (monastère d’hommes créé par Adalbaud, Franc de la famille de Clovis) et le siège de Marchiennes en 1712. Vous pourrez également voir toute une collection d’objets du XIXème siècle et début XXème. Vous finirez la visite en descendant dans les sinistres cachots puisque le musée est située dans l’ancienne prison de l’Abbaye. Musée d’histoire locale, place Gambetta, 59870 Marchiennes Place Gambetta, 59870 Marchiennes Marchiennes 59870 Nord Hauts-de-France 03 27 94 62 61 [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 94 62 61 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@marchiennes.fr »}] Musée de l’histoire locale de Marchiennes, du mésolithique aux deux guerres mondiales Conditions d’accès au musée, selon les directives gouvernementales en vigueur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

