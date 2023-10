Nuit des Musées Musée d’histoire locale Marchiennes, 13 mai 2023, Marchiennes.

Nuit des Musées Samedi 13 mai, 19h00 Musée d’histoire locale Accès gratuit, visite libre ou guidée

A l’occasion de la Nuit des Musées, le musée d’histoire locale de Marchiennes sera ouvert de 19h à 22h. Ce musée est situé dans les anciennes prisons de l’Abbaye de Marchiennes dont il reste certains vestiges encore visibles aujourd’hui. Il retrace la vie à Marchiennes à partir du Mésolithique, Néolitihique jusqu’aux deux guerres mondiales, en passant par le passé de l’Abbaye et la vie industrielle et artisanale du XIXème siècle.

Musée d’histoire locale Place Gambetta 59870 Marchiennes Marchiennes 59870 Croix-ou-Pile Nord Hauts-de-France 03 27 94 62 61 http://www.marchiennes.fr Situé dans les anciennes prisons du bailliage, le musée met en scène une multitude d’objets et de documents sur l’histoire de Marchiennes et de sa région. Au travers des six salles, vous découvrirez le riche passé abbatial de la ville et bien d’autres thèmes de la Préhistoire aux Temps Modernes : les découvertes de fouilles de la période Gallo-Romaine, le siège de 1712, les massacres de 1793, l’aventure des frères Corbineau, le passé industriel avec la mine et la verrerie, les métiers et les jeux d’autrefois, les deux guerres mondiales, des œuvres d’artistes comme Loseleur, Labisse ou Moral…

Deux moments forts de la visite : le plan relief de la ville telle qu’elle était en 1791 et les sinistres cachots ! La porte d’entrée du musée se trouve sous le passage du porche de l’Hôtel de Ville. Parking place Gambetta à proximité immédiate.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

